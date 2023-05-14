Російське міноборони повідомило про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.

Про це пишуть підконтрольні Кремлю «РИА Новости» із посиланням на міноборони РФ.

Зазначається, що нібито «під час відбиття атак» загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В’ячеслав Макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко.

Пропагандисти стверджують, що В’ячеслав Макаров особисто керував боєм, під час «відбиття атаки» був важко поранений і загинув під час евакуації.

Євген Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.