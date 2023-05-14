|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|05:18
|Захід сонця:
|20:18
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|1.8 м/с
|Схід сонця:
|05:12
|Захід сонця
|20:35
|Температура завтра:
|+25 C°
Російське міноборони повідомило про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.
Про це пишуть підконтрольні Кремлю «РИА Новости» із посиланням на міноборони РФ.
Зазначається, що нібито «під час відбиття атак» загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В’ячеслав Макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко.
Пропагандисти стверджують, що В’ячеслав Макаров особисто керував боєм, під час «відбиття атаки» був важко поранений і загинув під час евакуації.
Євген Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.
Нагадаємо, у суботу 13 травня у Брянській області РФ збили 4 російські борти — два гелікоптери та два літаки. Пізніше з'явилася інформація, що міг бути збитий третій гелікоптер.
Російське міноборони повідомило про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.
Про це пишуть підконтрольні Кремлю «РИА Новости» із посиланням на міноборони РФ.
Зазначається, що нібито «під час відбиття атак» загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В’ячеслав Макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко.
Пропагандисти стверджують, що В’ячеслав Макаров особисто керував боєм, під час «відбиття атаки» був важко поранений і загинув під час евакуації.
Євген Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.
Нагадаємо, у суботу 13 травня у Брянській області РФ збили 4 російські борти — два гелікоптери та два літаки. Пізніше з'явилася інформація, що міг бути збитий третій гелікоптер.