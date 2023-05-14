Сили оборони продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин.

— Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальную обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно. В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої. Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем. Аналізує, планує, приймає рішення. Як і мусить бути, справжній бойовий генерал з військом у найгарячіші моменти. Поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції, — написала Ганна Маляр.

Вона додала, що завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку.

Нагдаємо, українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.