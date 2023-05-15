З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 199 460 окупантів. За добу, 14 травня, збройні сили знищили близько 580 військових РФ, три танки, два засоби ППО, три ракети і 24 безпілотники.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали: