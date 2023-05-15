У неделю, 14 травня на Варварівському мості на виїзді з Миколаєва зіткнулися два легкових автомобілі Renault Thalia, ВАЗ 2115 та вантажівка.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївщини.

Відомо, що внаслідок аварії постраждало п'ятера людей, усіх було госпіталізовано.

— Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій Renault та троє його пасажирів віком від 25 до 30 років отримали тілесні ушкодження. Також постраждав 79-річний водій ВАЗ. Потерпілих із різними ступенями тяжкості доставили до медичних закладів, — йдеться в повідомленні поліції.

Так, правоохоронці кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Відповідно, винуватцю аварії загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, 3 травня, у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок.

Аварія трапилася на перехресті вулиці Велика Морська та вулиці Пушкінська. Після зіткнення з легковою автівкою військовий паливозаправник «Урал» також вилетів з дороги на тротуар та вʼїхав у стіну кафе, пробивши в ній значну діру.