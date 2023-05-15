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За останню добу, 14 травня, російска армія випустила 381 снаряд по херсонській області, внаслідок ударів 9 людей загинули чи отримали тяжкі поранення.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, атакували з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Саме місто Херсон витримало 4 удари.
Через росвійську агресію, 14 травня, в Херсонській області загинуло 6 цивільних, ще 3 поранено.
— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення, — пише очільник ОВА.
Крім того, за останню добу, з деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.
Нагадаємо, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.
За останню добу, 14 травня, російска армія випустила 381 снаряд по херсонській області, внаслідок ударів 9 людей загинули чи отримали тяжкі поранення.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, атакували з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Саме місто Херсон витримало 4 удари.
Через росвійську агресію, 14 травня, в Херсонській області загинуло 6 цивільних, ще 3 поранено.
— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення, — пише очільник ОВА.
Крім того, за останню добу, з деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.
Нагадаємо, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.