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Унаслідок війни з РФ в Україні зруйновані 70 закладів дошкільної освіти, 1 031 пошкоджені. 846 дитячих садків розташовані на окупованих територіях.
Про це повідомляє сайт Міністерства освіти і науки.
Крім того, наразі сотні закладів дошкільної оствіти виконують роль прихистків для ВПО.
— На сьогодні суттєво страждає мережа закладів дошкільної освіти. Станом на 11 травня 2023 року зруйновані 70 та пошкоджені 1 031 дошкільний заклад із майже 15 000, які функціонували перед війною. Також варто врахувати, що 846 закладів розташовані на окупованих територіях, а 131 залишається прихистком для внутрішньо переміщених осіб; 677 пунктів незламності функціонує в закладах дошкільної освіти, – ідеться в повідомленні.
До того ж, наразі освітній процес здійснюють 10 367 закладів дошкільної освіти (понад 750 тис. дітей охоплено дошкільною освітою). Із них:
Унаслідок війни з РФ в Україні зруйновані 70 закладів дошкільної освіти, 1 031 пошкоджені. 846 дитячих садків розташовані на окупованих територіях.
Про це повідомляє сайт Міністерства освіти і науки.
Крім того, наразі сотні закладів дошкільної оствіти виконують роль прихистків для ВПО.
— На сьогодні суттєво страждає мережа закладів дошкільної освіти. Станом на 11 травня 2023 року зруйновані 70 та пошкоджені 1 031 дошкільний заклад із майже 15 000, які функціонували перед війною. Також варто врахувати, що 846 закладів розташовані на окупованих територіях, а 131 залишається прихистком для внутрішньо переміщених осіб; 677 пунктів незламності функціонує в закладах дошкільної освіти, – ідеться в повідомленні.
До того ж, наразі освітній процес здійснюють 10 367 закладів дошкільної освіти (понад 750 тис. дітей охоплено дошкільною освітою). Із них: