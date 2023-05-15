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Близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони в районі міста Калеї відновили пошуки повітряної кулі, яка прилетіла до Польщі з боку Білорусі три дні тому.
Про це пише RMF.
— Прислали підрозділ у складі 50 бійців 8 Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Там наші військові проведуть пошуки, - сказав прес-секретар командування Територіальних військ майор Вітольд Сура.
Він також закликав населення регіону повідомляти, якщо буде виявлено залишки кулі.
Нагадаємо, 13 травня у повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об'ект, який залетів з території Білорусі. Ймовірно йдеться про повітряну кулю спостереження.
Близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони в районі міста Калеї відновили пошуки повітряної кулі, яка прилетіла до Польщі з боку Білорусі три дні тому.
Про це пише RMF.
— Прислали підрозділ у складі 50 бійців 8 Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Там наші військові проведуть пошуки, - сказав прес-секретар командування Територіальних військ майор Вітольд Сура.
Він також закликав населення регіону повідомляти, якщо буде виявлено залишки кулі.
Нагадаємо, 13 травня у повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об'ект, який залетів з території Білорусі. Ймовірно йдеться про повітряну кулю спостереження.