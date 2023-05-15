У понеділок 15 травня близько четвертої ранку російські окупанти обстріляли освітній заклад у Херсоні. Ворог застосував ударний дрон-камікадзе.

Про це повідомляє Патрульна поліція Херсонщини.

Внаслідок удару в закладі сталася пожежа. Внаслідок удару жертв та потерпілих не виявлено.

— Патрульні негайно прибули на місце події. Інспектори оглянули територію, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу. На щастя, обійшлося без жертв, — йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, 14 травня, внаслідок ворожих ударів по Херсонській області 6 чоловік загинуло, що троє отримали поранення.

Крім того, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.