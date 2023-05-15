Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники також фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в РФ. Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.

— Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану), — повідомляють в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України та БЕБ повідомили українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру. Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.