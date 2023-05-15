Протягом першого року повномасштабної війни в Україні різко зменшилася кількість складених адміністративних протоколів за статтею 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це hromadske повідомили в Управлінні ювенальної превенції Національної поліції України.

Там зазначили, що у 2022 році правоохоронці склали 116 адмінпротоколів за цією статтею. А, до прикладу, роком раніше — 336.

Також правоохоронці вказують, що у 2019 році склали 344 адміністративних протоколи за вчинення булінгу, а у 2020 році — 253. За перші 4 місяці 2023 року було складено 99 протоколів.

Торік навчальні заклади почали працювати в умовах воєнного стану. Частина шкіл довгий час не працювала або ж працювала дистанційно. Це зменшило загальну кількість навчальних годин у школі, що могло вплинути на зменшення кількості звернень щодо булінгу.

Адміністративний протокол за булінг учасника освітнього процесу (ч. 1 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачає санкцію у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України за час повномасштабного вторгнення зареєстрував понад 77 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.