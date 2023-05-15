Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пофарбував занедбаний дитячий майданчик і похвалився, що це тепер «безпечний оазис творчості».

Відповідний звіт про виконану роботу опублікований на офіційній Facebook-сторінці департаменту.

Зокрема, Департамент ЖКГ перефарбував декілька металевих конструкцій дитячого майданчика та дві дві лавки, в одній з яких відремонтували дерев'яне сидіння. Ці роботи в департаменті назвали «ремонтом заради безпеки дітей».

— Кожна дитина заслуговує на безпечне та радісне дитинство. Роблячи це разом, ми будуємо майбутнє, де дитяча радість завжди переважатиме. Давайте зробимо наші майданчики безпечними оазисами для творчості, гри та незабутніх пригод!, – відзвітували в департаменті за пофарбований майданчик.

Нагадаємо, в Миколаєві комунальники розпочали роботи з відновлення зеленої зони в сквері «Серце міста» – він найбільше постраждав від обстрілів російських військових.