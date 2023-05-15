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У неділю, 14 травня, у Миколаєві відбулась виставка собак, які утримуються на КП «Центр захисту тварин». Бажаючі могли забрати тварин собі.
Результати виставки оприлюднила відома у Миколаєві зоозахисниця Олена Бардан.
Виставка дозволила знайти нові домівки для 8 покинутих песиків.
— Миколаїв сьогодні має ще одну чудову новину. Вдячна DRUZI PORU4 за те, що завдяки ним сьогодні 8 собак (з КП ММР «Центр захисту тварин») поїхали до своїх домівок! Ви круті, дякую. Дякую «Барбос» та UFA / United for Animalsза підтримку заходу кормом, — подякувала партнерам зоозахисниця.
У неділю, 14 травня, у Миколаєві відбулась виставка собак, які утримуються на КП «Центр захисту тварин». Бажаючі могли забрати тварин собі.
Результати виставки оприлюднила відома у Миколаєві зоозахисниця Олена Бардан.
Виставка дозволила знайти нові домівки для 8 покинутих песиків.
— Миколаїв сьогодні має ще одну чудову новину. Вдячна DRUZI PORU4 за те, що завдяки ним сьогодні 8 собак (з КП ММР «Центр захисту тварин») поїхали до своїх домівок! Ви круті, дякую. Дякую «Барбос» та UFA / United for Animalsза підтримку заходу кормом, — подякувала партнерам зоозахисниця.