Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі встановлено, що чоловік особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Отримані медіафайли він розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.

— За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність, – йдеться в повідомленні.

Свої злочинні дії він пояснював бажанням «‎наростити» аудиторію. А тепер блогеру загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.