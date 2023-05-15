18 та 19 травня Миколаївська ТЕЦ в приміщенні адміністрації заводського району проведе виїзну консультацію для споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міськради.

Повідомляється, що консультації будуть стосуватися питань взаєморозрахунків за послуги з електропостачання, переоформлення особистих рахунків тощо.

Так, бажаючі отримати консультацію з того чи іншого питання можуть звернутися до адміністрації Заводського района міста Миколаєва 18 та 19 травня з 10 до 15 години.

Нагадаємо, у Нацкомісії назвали варіанти нових тарифів на електроенергію. Так, Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський, заявив, що наразі розглядається декілька варіантів встановлення нових підвищених тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.