У Миколаєві біля зупинки Соборна на місцях, де залишився слід від російських обстрілів, з`явилися малюнки художника Дмитра Слепухи.

В планах автора ідеї реалізувати щонайменше 20 малюнків у різних районах міста, - повідомляє кореспондент «НикВести».

Миколаївський художник створив у рідному місті малюнки на місцях пошкоджених російськими касетними снарядами РСЗВ. На цей час відомо про п‘ять таких малюнків з написом «Пам‘ятаємо».

— Коло, обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху, і напис "Пам'ятаємо". Чотири — п'ять годин на одну роботу виходить. Знову ж таки, поверхня. На плитці малювати довше треба, бо там вад багато. На асфальті швидше, тому що він рівний, — розповів Дмитро Слепуха в коментарі Суспільному.

Очільник Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров зазначив, що подібні роботи прикрашають місто, головне, щоб це було безпечно.

— Можу сказати, що це не є вандалізмом, тому що він нічого не псує. Він не псує ніяких малюнків, ніяких інших знаків. Якщо робити на тротуарах — це безпечно. А ось на дорогах цього не слід робити, щоб не вводити в оману авто», — сказав Юрій Любаров.

Спонсор та автор ідеї — місцевий підприємець Андрій Артамонов.

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