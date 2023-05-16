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З початку 2023 року у Миколаївській області зареєстрували 2026 шлюбів.
Про це повідомили у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції загалом з початку року було зареєстровано 14 285 шлюбів із них:
Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вивчає питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.
З початку 2023 року у Миколаївській області зареєстрували 2026 шлюбів.
Про це повідомили у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції загалом з початку року було зареєстровано 14 285 шлюбів із них:
Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вивчає питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.