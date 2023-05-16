З початку 2023 року у Миколаївській області зареєстрували 2026 шлюбів.

Про це повідомили у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції загалом з початку року було зареєстровано 14 285 шлюбів із них:

Дніпро — 5611;

Миколаїв — 2026;

Херсон — 87;

Одеса — 4410;

Кропивницький — 1727;

Запоріжжя — 424.

Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вивчає питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.