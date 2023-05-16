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Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя на знак солідарності.
Як повідомляє «Європейська правда», про це оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.
Прем’єрка заявила, що усі партії в Альтингу підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала Україні польовий шпиталь.
«Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності», — зазначила Катрін Якобсдоттір.
Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.
Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя на знак солідарності.
Як повідомляє «Європейська правда», про це оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.
Прем’єрка заявила, що усі партії в Альтингу підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала Україні польовий шпиталь.
«Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності», — зазначила Катрін Якобсдоттір.
Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.