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За даними міністерства соціальних справ Естонії, 44% українських біженців віком 20-64 років змогли працевлаштуватися в країні.
Про це повідомляє ERR.
Зазначається, що частка біженців, які влаштувалися на роботу, в Естонії значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).
Водночас, як зазначили у міністерстві, високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, що відповідає їхній кваліфікації. Проблема полягає в недостатньому знанні мов і дефіциті можливостей з догляду за дітьми біженців.
Трудова діяльність більшості з українських біженців триває вже понад двісті днів.
Наразі в Естонії під тимчасовим захистом перебуває понад 40 тисяч осіб, 58% з яких працездатного віку.
Нагадаємо, українці в Румунії скаржаться, що їх просять шукати собі нове житло або платити за оренду. Це пов’язано із тим, що влада заборгувала власникам компенсацію за розміщення біженців.
За даними міністерства соціальних справ Естонії, 44% українських біженців віком 20-64 років змогли працевлаштуватися в країні.
Про це повідомляє ERR.
Зазначається, що частка біженців, які влаштувалися на роботу, в Естонії значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).
Водночас, як зазначили у міністерстві, високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, що відповідає їхній кваліфікації. Проблема полягає в недостатньому знанні мов і дефіциті можливостей з догляду за дітьми біженців.
Трудова діяльність більшості з українських біженців триває вже понад двісті днів.
Наразі в Естонії під тимчасовим захистом перебуває понад 40 тисяч осіб, 58% з яких працездатного віку.
Нагадаємо, українці в Румунії скаржаться, що їх просять шукати собі нове житло або платити за оренду. Це пов’язано із тим, що влада заборгувала власникам компенсацію за розміщення біженців.