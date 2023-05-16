|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|05:16
|Захід сонця:
|20:20
|Температура завтра:
|+26 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:09
|Захід сонця
|20:38
|Температура завтра:
|+26 C°
На Снігурівщині у Миколаївській області знеструмлені 26 населених пунктів.
Про це повідомило АТ «Миколаївобленерго».
— Ранок вівторка, 16 травня. Лімітів немає, але на Снігурівщині аварійна ситуація – знеструмлено 26 населених пунктів. Вже працюємо над відновленням електропостачання, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у березні 2023 року через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
На Снігурівщині у Миколаївській області знеструмлені 26 населених пунктів.
Про це повідомило АТ «Миколаївобленерго».
— Ранок вівторка, 16 травня. Лімітів немає, але на Снігурівщині аварійна ситуація – знеструмлено 26 населених пунктів. Вже працюємо над відновленням електропостачання, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у березні 2023 року через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.