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Станом на травень поточного року 56% житлових комплексів Миколаївщини, в порівнянні з довоєнним рівнем, відновили продаж квартир.
Як змінився ринок нерухомості та в яких регіонах відновили будівництво йдеться у дослідження ЛУН.
Так, за оцінкою ЛУН, Миколаївщина має один з найнижчих відсотків відновлення продажу нерухомості. Останнє місце займає херсонська область — 0%, там продажі ще не відкрилися.
У ЛУН наголосили, що мова йде про ті ЖК, які продавали квартири і до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.
Що стосується відновлення будівництва, миколаївщина також посідає одне з останніх місць у рейтингу — 29%. Херсонська та Кіровоградська області поки не відновили будівництво взагалі.
Згідно з даними дослідження, найвищі показники як з продажу, так і з відновлення будівництва у західних областей.
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що переважна більшість жителів Миколаєва після повернення у місто, мали змогу заселитися у свої будинки і не шукати тимчасовий прихисток. Однак, за його словами, складніша ситуація склалася в області. Частина жителів Миколаївщини втратили житло і після повернення додому змушені жити в тимчасових помешканнях і відновлювати власні будинки.
Станом на травень поточного року 56% житлових комплексів Миколаївщини, в порівнянні з довоєнним рівнем, відновили продаж квартир.
Як змінився ринок нерухомості та в яких регіонах відновили будівництво йдеться у дослідження ЛУН.
Так, за оцінкою ЛУН, Миколаївщина має один з найнижчих відсотків відновлення продажу нерухомості. Останнє місце займає херсонська область — 0%, там продажі ще не відкрилися.
У ЛУН наголосили, що мова йде про ті ЖК, які продавали квартири і до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.
Що стосується відновлення будівництва, миколаївщина також посідає одне з останніх місць у рейтингу — 29%. Херсонська та Кіровоградська області поки не відновили будівництво взагалі.
Згідно з даними дослідження, найвищі показники як з продажу, так і з відновлення будівництва у західних областей.
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що переважна більшість жителів Миколаєва після повернення у місто, мали змогу заселитися у свої будинки і не шукати тимчасовий прихисток. Однак, за його словами, складніша ситуація склалася в області. Частина жителів Миколаївщини втратили житло і після повернення додому змушені жити в тимчасових помешканнях і відновлювати власні будинки.