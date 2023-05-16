Станом на травень поточного року 56% житлових комплексів Миколаївщини, в порівнянні з довоєнним рівнем, відновили продаж квартир.

Як змінився ринок нерухомості та в яких регіонах відновили будівництво йдеться у дослідження ЛУН.

Так, за оцінкою ЛУН, Миколаївщина має один з найнижчих відсотків відновлення продажу нерухомості. Останнє місце займає херсонська область — 0%, там продажі ще не відкрилися.

У ЛУН наголосили, що мова йде про ті ЖК, які продавали квартири і до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.

Що стосується відновлення будівництва, миколаївщина також посідає одне з останніх місць у рейтингу — 29%. Херсонська та Кіровоградська області поки не відновили будівництво взагалі.

Згідно з даними дослідження, найвищі показники як з продажу, так і з відновлення будівництва у західних областей.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що переважна більшість жителів Миколаєва після повернення у місто, мали змогу заселитися у свої будинки і не шукати тимчасовий прихисток. Однак, за його словами, складніша ситуація склалася в області. Частина жителів Миколаївщини втратили житло і після повернення додому змушені жити в тимчасових помешканнях і відновлювати власні будинки.