У школах окупованого Криму скасували урочистості лінійки на останній дзвоник для більшості учнів.

Про це повідомив призначений Росією «глава» окупованого півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, «з метою безпеки» лінійки у школах проводитимуться тільки для випускників 9-х і 11-х класів. Заходи відбуватимуться в приміщеннях. Решта учнів відзначать закінчення навчального року у своїх класах.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники планують «евакуювати» всіх школярів з окупованої Горлівки (Донецька область).