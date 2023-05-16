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У школах окупованого Криму скасували урочистості лінійки на останній дзвоник для більшості учнів.
Про це повідомив призначений Росією «глава» окупованого півострова Сергій Аксьонов.
За його словами, «з метою безпеки» лінійки у школах проводитимуться тільки для випускників 9-х і 11-х класів. Заходи відбуватимуться в приміщеннях. Решта учнів відзначать закінчення навчального року у своїх класах.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники планують «евакуювати» всіх школярів з окупованої Горлівки (Донецька область).
У школах окупованого Криму скасували урочистості лінійки на останній дзвоник для більшості учнів.
Про це повідомив призначений Росією «глава» окупованого півострова Сергій Аксьонов.
За його словами, «з метою безпеки» лінійки у школах проводитимуться тільки для випускників 9-х і 11-х класів. Заходи відбуватимуться в приміщеннях. Решта учнів відзначать закінчення навчального року у своїх класах.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники планують «евакуювати» всіх школярів з окупованої Горлівки (Донецька область).