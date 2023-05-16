У Вознесенську викрили громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство. 36-річного чоловіка затримали, як тільки він вийшов з вознесенської колонії, де відбував покарання за вбивство.

Про це пише пресслужбу ГУНП в Миколаївській області.

Як відомо, чоловік, уникаючи покарання за шахрайство в своїй країні, переховувався в Україні та вчинив вбивство на території Одещини, після чого відбував покарання у виправній колонії Вознесенська. Одразу після закінчення строка покаранні миколаївські правоохоронці знову затримали зловмисника.

— З огляду на те, що іноземець розшукується правоохоронними органами своєї держави та після звільнення із місць позбавлення волі може продовжити злочинну діяльність, одразу після закінчення строку відбування покарання миколаївські поліцейські затримали розшукуваного. Правоохоронці помістили громадянина Молдови до слідчого ізолятору Миколаєва, районний суд обрав щодо нього екстрадиційний арешт, – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, наразі вирішується питання стосовно видачі зловмисника поліції Республіки Молдова.

— Нині вирішується питання про подальшу видачу зловмисника правоохоронним органам Республіки Молдова та притягнення його до кримінальної відповідальності. Про подію повідомлено консульство Молдови, – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали кримського шпигуна, який в лавах ЗСУ збирав важливу інформацію для Росії.