Чернівецька обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території області.

Про це повідомляє пресслужба облради.

— Депутати Чернівецької обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією), забороненою на території Чернівецької області. За це проголосували сьогодні під час засідання ХІІ чергової сесії 40 обласних обранців, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що своїм рішенням депутати пропонують Верховній Раді України, відповідно до ст. 93 Конституції України, визначити законопроекти, які стосуються законності функціонування релігійних організацій, мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, як актуальні для їх позачергового розгляду та прийняття.

Рекомендації отримала й обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація). Зокрема, здійснити аналіз та вжити відповідних заходів щодо законності використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність (повернутих у безоплатне користування) релігійним організаціям (громадам), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором.

Рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області» буде надіслано усім головам територіальних громад краю до відома та врахування в роботі.

Їм рекомендують припинити договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями (громадами), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, та заборони користування майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад.

Зазначається, що 27 грудня 2022 року під час засідання ХІ сесії обласної ради депутати звернулися до Верховної Ради, президента України та Кабінету Міністрів щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорі на території України.

Нагадаємо, що 11 квітня депутати Волинської обласної ради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області.