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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту енергетичної безпеки передало «Укрзалізниці» 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів.
Про це 16 травня повідомила пресслужба компанії.
Вони допоможуть «Укрзалізниці» забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв'язок з суміжними операторами системи розподілу.
— Ці генератори посилять енергетичну стійкість «Укрзалізниці» шляхом резервування електропостачання для понад 100 тисяч споживачів і сприяння безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України, - наголосила посол США Бріджит Брінк.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ американський уряд надав Україні понад 3300 генераторів.
В «Укрзалізниці» додали, що залізнична мережа України повністю інтегрована з мережами сусідніх країн: Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Генератори, надані USAID, дадуть змогу безперебійно перевозити пасажирів і вантажі, що є вкрай важливим для зміцнення економіки.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Протягом одного дня вона отримує в середньому 1 300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше обробляли вручну — тепер цю роботу виконує ChatGPT.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту енергетичної безпеки передало «Укрзалізниці» 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів.
Про це 16 травня повідомила пресслужба компанії.
Вони допоможуть «Укрзалізниці» забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв'язок з суміжними операторами системи розподілу.
— Ці генератори посилять енергетичну стійкість «Укрзалізниці» шляхом резервування електропостачання для понад 100 тисяч споживачів і сприяння безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України, - наголосила посол США Бріджит Брінк.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ американський уряд надав Україні понад 3300 генераторів.
В «Укрзалізниці» додали, що залізнична мережа України повністю інтегрована з мережами сусідніх країн: Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Генератори, надані USAID, дадуть змогу безперебійно перевозити пасажирів і вантажі, що є вкрай важливим для зміцнення економіки.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Протягом одного дня вона отримує в середньому 1 300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше обробляли вручну — тепер цю роботу виконує ChatGPT.