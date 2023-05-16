Український інститут книги оголосив про проведення конкурсу, спрямованого на випуск патріотичної літератури. Загальний бюджет конкурсу — 36,2 мільйона гривень. Твори, які переможуть, спрямують публічним бібліотекам для поповнення їхніх фондів.

Про це йдеться на сайті інституту.

На фінансування може претендувати така література:

художні та науково-популярні твори для різних вікових категорій читачів. Це може бути історія України різних періодів, біографії видатних українців або література про розвиток України як незалежної держави;

твори для дітей та юнацтва, спрямовані на національно-патріотичне виховання, плекання демократичних цінностей, культурного розмаїття і міжкультурного діалогу, гендерної рівності, неприпустимості насильства, розвиток лідерства, екологічної самосвідомості, відповідальності за навколишній світ і критичного мислення;

художні твори, пов’язані з відзначенням подвигів ветеранів російсько-української війни.

Учасник може подати заявки не більше як на шість книжкових проєктів за одним або всіма тематичними напрямами. Кошти з конкурсу можна буде спрямувати на підготовку, друк та доставку книжкових видань.

Раніше, у прифронтовому місті Сіверськ Донецької області військові підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники викинули книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.