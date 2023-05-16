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Український інститут книги оголосив про проведення конкурсу, спрямованого на випуск патріотичної літератури. Загальний бюджет конкурсу — 36,2 мільйона гривень. Твори, які переможуть, спрямують публічним бібліотекам для поповнення їхніх фондів.
Про це йдеться на сайті інституту.
На фінансування може претендувати така література:
Учасник може подати заявки не більше як на шість книжкових проєктів за одним або всіма тематичними напрямами. Кошти з конкурсу можна буде спрямувати на підготовку, друк та доставку книжкових видань.
Раніше, у прифронтовому місті Сіверськ Донецької області військові підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники викинули книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.
Також під час окупації Херсонщини військові РФ піддавали тортурам українських вчителів, а будь-які українські навчальні матеріали спалювали.
Український інститут книги оголосив про проведення конкурсу, спрямованого на випуск патріотичної літератури. Загальний бюджет конкурсу — 36,2 мільйона гривень. Твори, які переможуть, спрямують публічним бібліотекам для поповнення їхніх фондів.
Про це йдеться на сайті інституту.
На фінансування може претендувати така література:
Учасник може подати заявки не більше як на шість книжкових проєктів за одним або всіма тематичними напрямами. Кошти з конкурсу можна буде спрямувати на підготовку, друк та доставку книжкових видань.
Раніше, у прифронтовому місті Сіверськ Донецької області військові підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники викинули книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.
Також під час окупації Херсонщини військові РФ піддавали тортурам українських вчителів, а будь-які українські навчальні матеріали спалювали.