За рік вдалося повернути з російського полону близько 500 оборонців «‎Азовсталі», близько 2 тис. азовців все ще залишаються у неволі.

Про це повідомила під час брифінгу голова ГО «‎Рада жінок і матерів «‎Жінки зі Сталі» Наталя Зарицька.

— Попри всі зусилля за 12 місяців вдалося повернути лише 20% оборонців, які стояли на смерть, допоки не отримали наказ від командування скласти зброю та рятувати життя. Такий наказ за час війни отримали лише захисники «‎Азовсталі». За інформацією з відкритих джерел, виконуючи наказ, з території комбінату вийшло близько 2,5 тис. оборонців. За рік вдалося повернути близько 500 захисників. Це означає, що близько 2 тис. хлопців та дівчат досі перебувають у пеклі полону, а разом із ними у пеклі невизначеності цілий рік перебувають їхні рідні та близькі, – сказала Наталя Зарицька.

Вона додала, що протягом всього періоду перебування у полоні військові піддаються тортурам і зазнають голоду.

— У вересні минулого року був великий обмін захисників «‎Азовсталі», під час якого повернулися оборонці, які пробули в полоні 4 місяці. Всім відомо, в якому стані вони повернулися: це в середньому мінус 40 кг ваги, опущені нирки, вибитий хребет, травмовані коліна, перебиті м'язи, втрата зору, слуху, зубів, психотравми, – наголосила голова організації.

Нагадаємо, у квітні, під час чергового обміну військовополоненими в Україну повернулися 100 захисників і захисниць. Серед них 15 морських піхотинців 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського — воїнів-оборонців Маріуполя, заводів «Ілліча» та «Азовсталь».