Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за даними силовиків, на початку повномасштабного вторгнення він підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК «Вагнер»‎. Для цього зловмисник вийшов на зв’язок зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого «управління МВС РФ»‎ у тимчасово захопленій частині регіону.

Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на «співбесіду»‎ до керівників угруповання «Вагнер»‎. У той же час зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі «Вконтакте»‎.

Там він створив інтернет-групу та «наростив»‎ аудиторію на понад 3,5 тис. підписників. У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував «вагнерівців»‎ та їхнього ватажка – Пригожина. Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України.

— Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України, – повідомляють в СБУ.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру російському «коменданту» міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту катував українських громадян.