На Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта. Мешканців змушують переукладати договори про постачання електроенергії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти змушують мешканців Запорізької області переукладати договори про постачання електроенергії, для чого необхідно мати російські документи.

Так, для переукладення договору необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код та документи на право власності на житло. Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії.

Таким чином, окупанти роблять неможливим життя на тимчасово окупованих територіях без російського аусвайсу.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області посилились перевірки авто на українських номерах. Окупанти затримують такі авто на блокпостах та наполегливо «переконують» власників зареєструвати автівку в російських органах влади, погрожуючи, що в майбутньому машини на українських номерах будуть конфісковуватиcь.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав мешканців тимчасово окупованих територій України отримувати російське громадянство задля збереження життя.