На запорізькій АЕС російські окупанти посилили контроль над працівниками станції.

Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.

— Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження, – йдеться у повідомленні.

На атомній станції залишається працювати близько 2,5 тисяч атомників.

— Ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони. Саме озброєні «охоронці» наразі вирішують, як їй функціонувати. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою, – додали у відомстві.

Там нагадали, що під суворим табу будь-які переміщення територією ЗАЕС.

— Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено, – зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що росіяни вводять подібні заборони, аби замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції.

Нагадаємо, російські окупанти готують до «евакуації» з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей. Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готують план евакуації працівників «Росатому» із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За інформацією ЦНС, колаборантів та завезених росіянами працівників «Росатому» попереджали, про можливість примусової евакуація.