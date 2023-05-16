З 9 години 17 травня по 20 годину 18 травня, без водопостачання будуть мешканці деяких будинків у мікрорайоні ПТЗ.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Води не буде у будинках, що розташовані по:

вулиці Молодогвардійська від проспекту Богоявленський до провулку Полярний;

вулиці Чайковського від вулиці Театральна до вулиці Космонавтів.

Причина — ремонт водопровідної мережі.

Нагадаємо, на одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.