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З 9 години 17 травня по 20 годину 18 травня, без водопостачання будуть мешканці деяких будинків у мікрорайоні ПТЗ.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Води не буде у будинках, що розташовані по:
Причина — ремонт водопровідної мережі.
Нагадаємо, на одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.
З 9 години 17 травня по 20 годину 18 травня, без водопостачання будуть мешканці деяких будинків у мікрорайоні ПТЗ.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Води не буде у будинках, що розташовані по:
Причина — ремонт водопровідної мережі.
Нагадаємо, на одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.