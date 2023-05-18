Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка веде облік фактів застосування смертної кари, повідомила, що торік у різних країнах було виконано 883 смертні вироки.

Ці дані опубліковані в оприлюдненій 16 травня щорічній доповіді організації.

До переліку страчених не входять «тисячі» засуджених до смерті в Китаї, де статистика страт засекречена.

У Саудівській Аравії лише за один день 2022 року було страчено 81 людину. У доповіді це число називається «приголомшливим».

Китай за числом страчених випереджає Іран (576 страт), Саудівську Аравію (196 – це більше, ніж за будь-який рік із попередніх 30), Єгипет (24) та США (18 страт).

Нагадаємо, раніше в Amnesty International заявили, що шкодують через реакцію на свій скандальний звіт зі звинуваченнями на адресу ЗСУ, але нічого в ньому не змінюватимуть. Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.