За дабу, з 16 травня, російські окупаційні війська здійснили 79 обстрілів Херсонщини, випустивши 406 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відомо, що стріляли з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

Внаслідок обстрілів поранено 7 мирних жителів, серед яких троє дітей.

— Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі, – пише очільник ОВА.

Нагадаємо, вночі, 16 травня, о 23:08 російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Зруйновано ТЦ, автосалон та об’єкт промінфраструктури.

Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місцях прильотів, яких було два, в Миколаєві виникли пожежі та закликав містян не поширювати фото та відео з місць прильотів.