Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення, суттєво зросла і становить 411 млрд доларів.

Про це повідомляється у доповіді ООН «Світова економічна ситуація та її перспективи».

Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

— Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів, - йдеться у доповіді.

Як повідомляють експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

Раніше ЄБРР порахував, скільки іноземних інвестицій потрібно Україні для швидкого повоєнного відновлення. Так, для швидкого відновлення Україні необхідні іноземні інвестиції на суму 50 мільярдів доларів щорічно протягом пʼяти років.