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Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення, суттєво зросла і становить 411 млрд доларів.
Про це повідомляється у доповіді ООН «Світова економічна ситуація та її перспективи».
Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.
— Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів, - йдеться у доповіді.
Як повідомляють експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.
Раніше ЄБРР порахував, скільки іноземних інвестицій потрібно Україні для швидкого повоєнного відновлення. Так, для швидкого відновлення Україні необхідні іноземні інвестиції на суму 50 мільярдів доларів щорічно протягом пʼяти років.
Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення, суттєво зросла і становить 411 млрд доларів.
Про це повідомляється у доповіді ООН «Світова економічна ситуація та її перспективи».
Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.
— Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів, - йдеться у доповіді.
Як повідомляють експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.
Раніше ЄБРР порахував, скільки іноземних інвестицій потрібно Україні для швидкого повоєнного відновлення. Так, для швидкого відновлення Україні необхідні іноземні інвестиції на суму 50 мільярдів доларів щорічно протягом пʼяти років.