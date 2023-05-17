Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Про це заявили в Офісі прем’єр-міністра Марка Рютте.

Як повідомляє TopNews, резидент Володимир Зеленський обговорював питання щодо F-16 із прем'єр-міністрами Бельгії і Нідерландів Александром Де Кроо та Марком Рютте.

— В Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів, — заявили в офісі прем'єр-міністра Бельгії.

Нагадаємо, що цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.