|Швидкість вітру:
|4.5 м/с
|Схід сонця:
|05:15
|Захід сонця:
|20:21
|Температура завтра:
|+25 C°
|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|05:08
|Захід сонця
|20:40
|Температура завтра:
|+26 C°
Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Про це заявили в Офісі прем’єр-міністра Марка Рютте.
Як повідомляє TopNews, резидент Володимир Зеленський обговорював питання щодо F-16 із прем'єр-міністрами Бельгії і Нідерландів Александром Де Кроо та Марком Рютте.
— В Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів, — заявили в офісі прем'єр-міністра Бельгії.
Нагадаємо, що цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.
Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Про це заявили в Офісі прем’єр-міністра Марка Рютте.
Як повідомляє TopNews, резидент Володимир Зеленський обговорював питання щодо F-16 із прем'єр-міністрами Бельгії і Нідерландів Александром Де Кроо та Марком Рютте.
— В Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів, — заявили в офісі прем'єр-міністра Бельгії.
Нагадаємо, що цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.