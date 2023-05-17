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Вранці, 17 травня, російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Відомо, що російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни.
Херсонська обласна прокуратура повідомила, що у Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, за добу, 16 травня, внаслідок обстрілів Херсона поранено 7 цивільних, серед який троє дітей.
Також, вночі, 16 травня, о 23:08 російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Зруйновано ТЦ, автосалон та об’єкт промінфраструктури.
Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місцях прильотів, яких було два, в Миколаєві виникли пожежі та закликав містян не поширювати фото та відео з місць прильотів.
Вранці, 17 травня, російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Відомо, що російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни.
Херсонська обласна прокуратура повідомила, що у Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, за добу, 16 травня, внаслідок обстрілів Херсона поранено 7 цивільних, серед який троє дітей.
Також, вночі, 16 травня, о 23:08 російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Зруйновано ТЦ, автосалон та об’єкт промінфраструктури.
Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місцях прильотів, яких було два, в Миколаєві виникли пожежі та закликав містян не поширювати фото та відео з місць прильотів.