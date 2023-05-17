КП «Миколаївські парки» планує витратити 858 тисяч гривень на послуги з прибирання доріжок та тротуарів в одинадцяти скверах та парках міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

В тендерній документації зазначається, що для підтримки чистоти міського повітря та забезпечення нормального функціонування тротуарів та пішохідних доріжок, що знаходяться на балансі КП ММР «Миколаївські парки» необхідне механізоване прибирання від випадкого сміття та бруду, опалого листя.

До кінця року планується прибрати сміття на 81 252 кв.м. Виконавець зобов’язаний забезпечити надання послуг з 8:00 до 18:00 два рази на місяць.

Послуга повинна включати в себе не тільки прибирання, навантаження та вивезення сміття, а й забезпечувати його захоронення у спеціально відведені місця.

Нагадаємо, що «Миколаївські парки» замовили на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.