|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:15
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|+26 C°
|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца
|20:40
|Температура завтра:
|+26 C°
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 117 військовослужбовців, серед них 93 – посмертно.
Відповідний указ №282/2023 від 16 травня опубліковано на сайті президента.
Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Зеленський відзначив оборонців орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», а також медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відзначив бійців миколаївської 36 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського орденами «За мужність» та медалями «За військову службу».
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 117 військовослужбовців, серед них 93 – посмертно.
Відповідний указ №282/2023 від 16 травня опубліковано на сайті президента.
Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Зеленський відзначив оборонців орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», а також медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відзначив бійців миколаївської 36 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського орденами «За мужність» та медалями «За військову службу».