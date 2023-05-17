В Херсоні викрили й арештували місцеву мешканку, яка передавала представнику ФСБ РФ інформацію про Сили оборони.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Херсонської обласної прокуратури

За даними слідства, підозрювана - медсестра однієї з місцевих лікарень. За даними СБУ, під час окупації обласного центру жінку завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

Після звільнення Херсона жінка продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора. Через месенджер вона передавала своєму знайомому - представнику російської спецслужби дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі.

Також жінка передавала відомості про дислокацію, озброєння та переміщення військової техніки підрозділів Збройних сил України та інших сил оборони.

Вказану інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також коригування обстрілів.

У неї вилучено мобільний телефон з доказами про причетність до протиправної діяльності.

Жінці повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які знімали та публікували роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ. Також СБУ заблокувала онлайн-камери, які працювали у Києві та фіксували роботу ППО.