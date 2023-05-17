Медаллю «За віддану службу» нагороджено службову собаку Емму, а кінолог 19 Миколаївського полку охорони громадського порядку НГУ отримав подяку Командувача Національної гвардії України.

Про це повідомили у полку охорони громадського порядку.

Кінолог Максим отримав подяку за високі досягнення у службовій діяльності, ініціативу та наполегливість.

— В лавах Нацгвардії, Емма службові обов’язки виконує дуже відповідально. Основні задачі – перевірка громадян на блокпостах і пошук диверсантів. Собака має дуже добру, майже ідеальну пам’ять, а також вміє знаходити вибухонебезпечні предмети та людей. Вона звісно в нас серйозна, відповідальна, але водночас дуже грайлива, любить увагу та теплі почісування за вушком, навіть, на нагородженні трішки зніяковіла, від такої уваги, — розповідає кінолог Максим.

За час повномасштабного вторгнення кінологічна служба робить дуже вагомий внесок, завдяки навченості службових собак, гвардійці знаходять небезпечні вибухові боєприпаси, тим самим допомагають в розмінуванні територій, допомагають виявляти диверсантів та заборонені речовини.

Раніше повідомлялося, що бельгійська вівчарка Макс, яку покинули російські солдати, тепер служить українським військовим. Пес вже пройшов навчання за напрямком конвоювання та екстрадиція підсудних.