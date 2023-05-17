У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

— Окупанти встановили велику кількість вуличних камер, які мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху.

Раніше повіомлялося, що державне бюро розслідувань підозрює вісьмох колишніх правоохоронців із Мелітополя в допомозі російським окупантам.