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У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
— Окупанти встановили велику кількість вуличних камер, які мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху.
Раніше повіомлялося, що державне бюро розслідувань підозрює вісьмох колишніх правоохоронців із Мелітополя в допомозі російським окупантам.
У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
— Окупанти встановили велику кількість вуличних камер, які мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху.
Раніше повіомлялося, що державне бюро розслідувань підозрює вісьмох колишніх правоохоронців із Мелітополя в допомозі російським окупантам.