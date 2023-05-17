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Екологи оцінили збитки довкіллю через ракетний обстріл Миколаївського фахового політехнічного коледжу у 78,8 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Державні інспектори обстежили територію та будівлі коледжу. Згідно з їхніми висновками:
— приміщення їдальні та гуртожитку частково вигоріли внаслідок виникнення пожежі, загальна площа становить 110 квадратних метрів;
— будівельними відходами, що виникли внаслідок руйнації, засмічено земельну ділянку площею 1594 квадратних метрів;
— загальний об’єм утворених відходів - близько 200 кубічних метрів.
За результатами розрахунків, загальна сума шкоди становить понад 78,8 мільйонів гривень.
Так, в подальшому, дані про завдану шкоду будуть направлені до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для фіксації, упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків.
Нагадаємо, що коледж росіяни обстріляли в ніч на 1 листопада. По території влучили три ракети. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу.
Тієї ж ночі окупанти влучили ракетами С-300 в історичну будівлю Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса (колишня Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, — прим.).
Крім того, влучання були зафіксовані у центрі міста по житлових кварталах. Після обстрілу в одній з локацій сталася пожежа.
Екологи оцінили збитки довкіллю через ракетний обстріл Миколаївського фахового політехнічного коледжу у 78,8 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Державні інспектори обстежили територію та будівлі коледжу. Згідно з їхніми висновками:
— приміщення їдальні та гуртожитку частково вигоріли внаслідок виникнення пожежі, загальна площа становить 110 квадратних метрів;
— будівельними відходами, що виникли внаслідок руйнації, засмічено земельну ділянку площею 1594 квадратних метрів;
— загальний об’єм утворених відходів - близько 200 кубічних метрів.
За результатами розрахунків, загальна сума шкоди становить понад 78,8 мільйонів гривень.
Так, в подальшому, дані про завдану шкоду будуть направлені до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для фіксації, упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків.
Нагадаємо, що коледж росіяни обстріляли в ніч на 1 листопада. По території влучили три ракети. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу.
Тієї ж ночі окупанти влучили ракетами С-300 в історичну будівлю Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса (колишня Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, — прим.).
Крім того, влучання були зафіксовані у центрі міста по житлових кварталах. Після обстрілу в одній з локацій сталася пожежа.