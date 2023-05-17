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Під час повномасштабного вторгнення у Маріуполь окупанти взяли у полон родину військових та їхню шестирічну доньку Анну-Марію. Нині вдалося возз'єднати родину.
Про це інформує омбудсман Дмитро Лубінець.
Повідомляється, що після визволення з полону мати Анни-Марії звернулася в Офіс омбудсмана з проханням допомогти повернути доньку. Маленьку українку вдалося повернути додому. Наразі уся родина перебуває в Україні.
— 6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати, - написав омбудсман.
Нагадаємо, 8 квітня в Україну вдалося повернути 31 дитину, вивезену до Росії. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії. Через це в Україну повернули не 33 дитини, як планувалося, а 31
Під час повномасштабного вторгнення у Маріуполь окупанти взяли у полон родину військових та їхню шестирічну доньку Анну-Марію. Нині вдалося возз'єднати родину.
Про це інформує омбудсман Дмитро Лубінець.
Повідомляється, що після визволення з полону мати Анни-Марії звернулася в Офіс омбудсмана з проханням допомогти повернути доньку. Маленьку українку вдалося повернути додому. Наразі уся родина перебуває в Україні.
— 6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати, - написав омбудсман.
Нагадаємо, 8 квітня в Україну вдалося повернути 31 дитину, вивезену до Росії. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії. Через це в Україну повернули не 33 дитини, як планувалося, а 31