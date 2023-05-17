У селищі Зеленівка, що у Херсонській області, 17 травня внаслідок обстрілів росіян загинула дитина. Ще дві людини зазнали поранень.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

— Батько приніс її до лікарні на руках. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину, - написав він.

Нагадаємо, вранці, 17 травня, російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.

Днем раніше, 16 травня, внаслідок обстрілів Херсона поранено 7 цивільних, серед який троє дітей.