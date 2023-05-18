Євросоюз має намір допомогти європейським компаніям піти з російського ринку, у зв'язку з високим ризиком оподаткування для фінансування війни в Україні.

Як повідомляє EUobserver, в 11-му пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії є пропозиції щодо спеціальних дозволів на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям піти з російського ринку.

Пропозиція передбачає, що країни ЄС зможуть дозволяти фінансові перекази росіянам з чорного списку, якщо ці кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включаючи продажі, які необхідні для закриття угод.

Передбачається, що компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, обов'язкових для завершення таких угод, як нотаріальні послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за майже рік після того, як Росія вторглася в Україну, російський ринок залишили лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній, що були присутні там до війни. У списку тих, хто залишився такі світові бренди: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble.