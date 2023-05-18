Російські окупаційні війська пізно ввечері, 17 травня, завдали ракетного удару по Одесі.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там вказали, що атака відбувалася з використанням різних ракет із різних напрямків. Більшість із них знищили сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки сталося влучання в промислову інфраструктуру. За оперативними даними, одна цивільна людина загинула, ще дві були поранені.

Більшість ракет були збиті над морем, розповіла речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в етері телемарафону. Об'єкт промисловості, в який сталося влучання, розташований на околиці Одеси. За її даними, постраждалі там люди — охоронці цього об'єкту.

— Як завжди ворог намагається тероризувати тилові регіоні та нагадує Одесі про те, що вона в його пріоритетах, — зазначила Наталія Гуменюк.

Цієї ночі загарбники атакували ракетами всю Україну, через що було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Нагадаємо, минулої ночі, 16 травня, терористи вкотре атакували «‎військові цілі»‎ в Миколаєві. Пошкоджень зазнали як цівільні, так і промислові обєкти. Так, в зруйнованому торговому центрі, автосалонах та на промисловому підприємстві вночі спаладнули пожежі.

Також, щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали постраждали від вибухової хвилі. В них вибиті вікна та двері.