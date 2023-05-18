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Втрати окупантів за останню добу становлять 510 військових убитими. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 201 тисячу 100 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі. Одного з військовослужбовців РФ засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – 11 років 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення. Зараз вони перебувають у розшуку.
Втрати окупантів за останню добу становлять 510 військових убитими. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 201 тисячу 100 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі. Одного з військовослужбовців РФ засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – 11 років 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення. Зараз вони перебувають у розшуку.