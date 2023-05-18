Втрати окупантів за останню добу становлять 510 військових убитими. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 201 тисячу 100 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно склали:

танків - 3773 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7373 (+8) од,

артилерійських систем - 3198 (+32) од,

РСЗВ - 563 (+1) од,

засоби ППО - 318 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2759 (+11),

крилаті ракети - 990 (+8),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6073 (+6) од,

спеціальна техніка - 418 (+1).

Нагадаємо, в Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі. Одного з військовослужбовців РФ засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – 11 років 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення. Зараз вони перебувають у розшуку.