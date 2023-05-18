Господарський суд Миколаївської області повернув Коблевській громаді землі водного фонду площею 16,8 гектарів, які раніше були надані в оренду для забудови.

Про це повідомляють в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, мова йде про ділянки землі в межах прибережної захисної смуги узбережжя Чорного моря у селі Рибаківка. Раніше, ділянки були передані в аренду для будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності Рибаківки.

Однак, як повідомляє прокуратура, з 2019 року орендар не виконує обов'язки та не сплачує аренду за землю.

Зазначається, що у зв'язку з цим, сільська рада недоотримала значну суму коштів і, до того ж, не могла передати землі іншому орендарю.

Нагадаємо, раніше прокуратура через суд повернула Коблівській громаді землі пляжної зони площею 0,21 гектари та вартістю майже 8 мільйонів гривень, що раніше були передані у приватну власність.

Також, на Миколаївщині намагаються повернути державі курган, який під час розпаювання земель потрапив у приватні руки.