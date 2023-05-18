В Чорному та Азовському морях наразі перебуває вісім суден, котрі можуть бути задіяні у ракетній атаці по Україні.

Про це в ефірі «Свобода.Ранок» заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона повідомила, що одному з ракетоносіїв ймовірно доведеться поповнювати запаси, оскільки був задіяний в нічній атаці.

— Станом на зараз кількість кораблів та катерів в Чорному та Азовському морях сягає вісьмох одиниць. Один ракетний носій – підводний – з чотирма «Калібрами» перебуває на бойовому чергуванні. Але, скоріше за все, буде прямувати в пункт базування, оскільки був задіяний в нічній атаці і потребує поповнення запасів», – розповіла Наталія Гуменюк.

Сили оборони, за її словами, наразі рівень загрози оцінюють як «високий». Попри зменшення запасів у надводних та підводних ракетоносіїв у зв’язку із вечірніми та нічними ракетними атаками, ситуація може змінитися швидко.

— Ми продовжуємо стежити за зміною цієї обстановки і, зазвичай, повідомляємо досить оперативно про те, що змінилося і на що потрібно звернути увагу. Поки що рівень загрози оцінюємо як «високий», оскільки є вірогідність і активності ворожої авіації, і стрімкого повернення бойове чергування в морі ракетоносіїв», – повідомила посадовиця.

Нагадаємо, російські окупаційні війська пізно ввечері, 17 травня, завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки сталося влучання в промислову інфраструктуру. За оперативними даними, одна цивільна людина загинула, ще дві були поранені.