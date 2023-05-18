Оборонці України просунулися вперед на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону у четвер, 18 травня.

— Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України... В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 м вдалося нам пройти, — розповів він.

Сергій Череватий додав, що окупанти змушені втікати, коли «їм добряче насипають».

Водночас Череватий зазначив, що противник все ж намагається взяти майже вщент знищений ним же Бахмут. Зокрема, росіяни 487 разів вдарили зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях. Також відбулося 25 бойових зіткнень, 6 авіанальотів. Захисники у боях знищили 130 окупантів та 4 взяли в полон. Ще 145 загарбників зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що втрати окупантів за останню добу становлять 510 військових убитими. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 201 тисячу 100 російських військових.