|Скорость ветра:
|6.5 м/с
|Восход солнца:
|05:13
|Заход солнца:
|20:22
|Температура завтра:
|+26 C°
|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца
|20:41
|Температура завтра:
|+24 C°
Оборонці України просунулися вперед на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.
Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону у четвер, 18 травня.
— Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України... В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 м вдалося нам пройти, — розповів він.
Сергій Череватий додав, що окупанти змушені втікати, коли «їм добряче насипають».
Водночас Череватий зазначив, що противник все ж намагається взяти майже вщент знищений ним же Бахмут. Зокрема, росіяни 487 разів вдарили зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях. Також відбулося 25 бойових зіткнень, 6 авіанальотів. Захисники у боях знищили 130 окупантів та 4 взяли в полон. Ще 145 загарбників зазнали поранень.
Раніше повідомлялося, що втрати окупантів за останню добу становлять 510 військових убитими. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 201 тисячу 100 російських військових.
Оборонці України просунулися вперед на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.
Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону у четвер, 18 травня.
— Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України... В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 м вдалося нам пройти, — розповів він.
Сергій Череватий додав, що окупанти змушені втікати, коли «їм добряче насипають».
Водночас Череватий зазначив, що противник все ж намагається взяти майже вщент знищений ним же Бахмут. Зокрема, росіяни 487 разів вдарили зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях. Також відбулося 25 бойових зіткнень, 6 авіанальотів. Захисники у боях знищили 130 окупантів та 4 взяли в полон. Ще 145 загарбників зазнали поранень.
Раніше повідомлялося, що втрати окупантів за останню добу становлять 510 військових убитими. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 201 тисячу 100 російських військових.