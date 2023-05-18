Російська влада забороняє високопосадовцям звільнятися з посад, поки триває так звана «Спеціальна військова операція».

Таке припущення висловило Міноборони Великої Британії посилаючись на свою розвідку.

Зазначається, що приватному житті багато чиновників РФ, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни.

— Забороною російська влада натякає на те, що осіб, які звільнилися, чекає сфабрикована кримінальна справа, – йдеться у повідомленні.

Це поширюється на регіональних лідерів, співробітників служби безпеки та членів Адміністрації президента.

— Окрім занепокоєння щодо недоліків можливостей тих, хто звільнився, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому настрою поразки та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну, - додають у розвідці.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни, станом на лютий 2023, російська влада Криму склала 247 протоколів за «дискредитацію» армії РФ, заклики до миру та висловлювання проукраїнської позиції.