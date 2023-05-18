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Російська влада забороняє високопосадовцям звільнятися з посад, поки триває так звана «Спеціальна військова операція».
Таке припущення висловило Міноборони Великої Британії посилаючись на свою розвідку.
Зазначається, що приватному житті багато чиновників РФ, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни.
— Забороною російська влада натякає на те, що осіб, які звільнилися, чекає сфабрикована кримінальна справа, – йдеться у повідомленні.
Це поширюється на регіональних лідерів, співробітників служби безпеки та членів Адміністрації президента.
— Окрім занепокоєння щодо недоліків можливостей тих, хто звільнився, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому настрою поразки та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну, - додають у розвідці.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни, станом на лютий 2023, російська влада Криму склала 247 протоколів за «дискредитацію» армії РФ, заклики до миру та висловлювання проукраїнської позиції.
Російська влада забороняє високопосадовцям звільнятися з посад, поки триває так звана «Спеціальна військова операція».
Таке припущення висловило Міноборони Великої Британії посилаючись на свою розвідку.
Зазначається, що приватному житті багато чиновників РФ, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни.
— Забороною російська влада натякає на те, що осіб, які звільнилися, чекає сфабрикована кримінальна справа, – йдеться у повідомленні.
Це поширюється на регіональних лідерів, співробітників служби безпеки та членів Адміністрації президента.
— Окрім занепокоєння щодо недоліків можливостей тих, хто звільнився, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому настрою поразки та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну, - додають у розвідці.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни, станом на лютий 2023, російська влада Криму склала 247 протоколів за «дискредитацію» армії РФ, заклики до миру та висловлювання проукраїнської позиції.